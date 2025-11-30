鈴木愛が涙の9年ぶりメジャー3勝目 岩井千怜との“日米対決”制す
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦のファイナルラウンドが終了した。トータル9アンダー・首位に並んだ鈴木愛と岩井千怜がプレーオフ（18番パー4）を行い、2ホール目でパーをセーブした鈴木が最終戦初Vを果たした。
【写真】最後は恒例のフラワーシャワー！
延長戦2ホール目。鈴木のティショットは右ラフへ。2打目をグリーン手前に乗せると、長いバーディパットを寄せた。対する岩井はパーを逃し、鈴木がパーパットを沈めてツアー通算22勝目、9年ぶりのメジャー3勝目を決めた。ウィニングパットを決めた瞬間、右手でガッツポーズを何度も繰り出し、その目には涙が光っていた。米女子ツアーが主戦場の岩井は、国内メジャー初V目前で力尽きた。トータル5アンダー・3位タイには古江彩佳、阿部未悠、申ジエ（韓国）、トータル4アンダー・6位タイには畑岡奈紗、金澤志奈、ルーキーの荒木優奈が入った。今季の年間女王・佐久間朱莉は「77」を喫し、トータル6オーバー・25位タイでホールアウト。史上5人目の年間平均ストローク60台はならなかった。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝した鈴木は3000万円を獲得した。
