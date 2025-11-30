27歳・大岩龍一が念願のツアー初V 賞金王争いは最終戦へ持ち越し
＜カシオワールドオープン 最終日◇30日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。ともに27歳の大岩龍一と砂川公佑がトータル21アンダーで首位に並び、優勝をかけたプレーオフ（18番パー5）へ。2ホール目でバーディを奪った大岩が念願のツアー初優勝をつかんだ。
砂川もツアー初勝利を狙っていたが、最後に力尽きた。トータル18アンダー・3位タイに佐藤大平と下家秀琉。トータル17アンダー・5位タイには蝉川泰果、木下稜介、鈴木晃祐が入った。カシオ所属の石川遼は1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル6アンダー・48位タイで4日間を終えた。賞金ランキング1位の金子駆大はトータル10アンダー・25位タイに終わり、賞金王争いは次週の最終戦へ持ち込まれた。今大会の賞金総額は1億8000万円。優勝した大岩は3600万円を獲得した。
