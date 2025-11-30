MLB公式サイトが日本時間30日、2025年シーズンのトッププレー100を発表。トップ10にはワールドシリーズで活躍したドジャース勢の名シーンが多くランクインとなりました。

1位から3位はドジャースが独占。1位は山本由伸投手がワールドシリーズ(WS)第7戦でチームを連覇に導く場面がランクイン。2位も同じく第7戦で放ったウィル・スミス選手の11回勝ち越し本塁打、3位はリーグ優勝決定シリーズ第4戦で大谷翔平選手がマークした6回10奪三振と3本塁打の試合となりました。

4位はアスレチックスのニック・カーツ選手による1試合4本塁打。7月のアストロズ戦で新人として史上初となる1試合4本塁打を記録し、シーズン終了後には満票でア・リーグの新人王に輝きました。

5位にはドジャースのフレディ・フリーマン選手の延長18回サヨナラ弾がランクイン。今季のブルージェイズとのWS第3戦で、延長18回に及ぶ死闘の末にサヨナラ本塁打を放ったフリーマン選手。24年のWS第1戦でのサヨナラ満塁本塁打を含め、WSで複数のサヨナラ本塁打を記録した史上初の選手となりました。

6位はドジャースのミゲル・ロハス選手の同点本塁打。今季のWS第7戦、1点ビハインドで迎えた9回に同点本塁打を放ち、試合を振り出しに戻しました。WS第6戦が地区シリーズ以来となる約3週間半ぶりのスタメン出場となるなど、限られた出場機会で真価を発揮した場面となりました。

7位はアスレチックスのセンターを守るデンゼル・クラーク選手が見せたスーパープレー。タイミング良くフェンスを駆け上がり、上半身がフェンスの外に出ながらも見事なホームランキャッチを見せました。

8位にはマリナーズの捕手であるカル・ローリー選手の第60号ホームランがランクイン。今季は60本塁打、125打点、打率.247、OPS.948という圧巻の成績を残し、MLB史上7人目となるシーズン60本塁打を達成。ア・リーグ本塁打王と打点王(125打点)に輝きました。

9位はブルージェイズのドールトン・バーショ選手のファインプレー。センターを守るバーショ選手はフライを捕球するために背走した際、途中で自分の足につまずいて転倒。それでも即座に体勢を立て直し、倒れ込みながらも捕球に成功しました。

10位はフィリーズのカイル・シュワバー選手の1試合4本塁打。8月に史上21人目、2025年シーズンでは3人目となる1試合4本塁打を達成し、今季は持ち前のパワーを存分に発揮。大谷翔平選手を1本上回る56本塁打でナ・リーグ本塁打王を獲得し、加えて132打点で打点王に輝きました。