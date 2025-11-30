J3の栃木SCの公式サイトが30日に更新され、小林伸二監督（65）が2025年シーズンをもって退任することを発表した。

クラブは「この度、小林伸二監督が2025シーズンをもって退任することとなりましたので、お知らせいたします」と報告。

小林氏本人もコメントを寄せ「当初掲げていた“優勝すること”、そして“6位以内に入りプレーオフを勝ち抜いて昇格すること”という目標を達成できず、私自身の力不足を痛感しております。本当に申し訳なく思っております。熟考の末、このたび退任する決断をいたしました」と伝えた。

続けて「昨シーズン途中から栃木SCの監督を務めさせていただき、このチームのことが心から好きになりました。チームをもっと強くしたい、そして皆さんとともに喜び合いたい、その想いを胸に、日々戦ってきました」と回顧。

「今シーズンは多くの学びを得た1年でした。特に今シーズンの後半戦、選手、チームスタッフが良い準備をして試合に臨んでくれたことにとても感謝しています。そのなかでも、結果を残すことができなかったことを悔しく感じています。長くサッカーに携わってきたなかでも、ここまで多くを学んだ1年はなかったと思っています」と振り返った。周囲のサポートに感謝し「これからも、前へ進み続ける栃木SCのさらなる発展を願っております」と願いを込めた。

小林氏は1960年8月24日生まれ長崎県出身の65歳。現役時代はマツダSC（現サンフレッチェ広島）でプレー。引退後はサンフレッチェ広島のユース監督に始まり、セレッソ大阪、徳島ヴォルティス、清水エスパルスなどで指揮を執った。24年5月から栃木の監督に就任。