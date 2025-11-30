■サッカーJ1 第37節 東京ヴェルディ 0−1 鹿島アントラーズ（30日、東京・味の素スタジアム）

サッカーのJ1第37節が行われ、首位の鹿島アントラーズが1−0で東京ヴェルディを下した。しかし、2位・柏レイソルもエース・細谷真大（24）がハットトリックを決め、3−1でアルビレックス新潟に勝ったため、首位は鹿島で勝ち点「73」、2位・柏は勝ち点「72」の勝ち点「1」差で、優勝争いは最終節に持ち越しとなった。12月6日の最終節で、首位の鹿島は横浜F・マリノスと、2位・柏はFC町田ゼルビアと、それぞれ対戦する。



J1第37節は、勝ち点「70」でJ1首位の鹿島。同「69」で2位の柏。両チームの差はわずかに「1」。鹿島がヴェルディに勝ち、2位の柏が敗れれば、最終節を待たずして鹿島の優勝が決まる。

直近13試合で負けなし（8勝5分）の鹿島は前半、序盤からセットプレーを中心に相手陣内に攻め込む。得点ランキングトップ、レオ セアラ（30）のシュートなどで、ヴェルディゴールを脅かす。

中盤は両チーム、体を張った局面でのせめぎ合いが続く中、23分、ヴェルティに右サイドからクロスを放り込まれる。ゴール前でフリーの染野唯月（24）にヘディングシュートを打たれるが、GK早川友基（26）がキャッチ。32分にもヴェルディに自陣ゴール前から強烈なシュートを許すが、GK早川が好セーブを見せ、得点を許さない。

その後も相手にボールを繋がれ、サイド攻撃やセットプレーで防戦一方となった鹿島。40分にも空いたスペースにスルーパスを通されシュートを許したが、何とか守り切り前半を0−0のスコアレスで折り返した。



後半に入っても流れはヴェルディ。序盤からコーナーキックでゴールに迫られ、鹿島は攻撃の糸口を見い出せない。それでも15分、鹿島はコーナーキックのチャンスに、レオ セアラがヘディングシュートを放つが枠を外れる。

そして迎えた27分、ヴェルディのパスを入ったばかりの荒木遼太郎（23）が奪い、右サイドのレオ セアラへパス。受けたレオ セアラがペナルティエリア内に侵入しシュート。GKに足で弾かれた所に、途中から入った松村優太（24）が詰めてゴールを奪い、押されていた鹿島が1点を先制する。勢いづいた鹿島は、頭でボールを繋ぎ、ペナルティエリア内でフリーのレオ セアラがシュートを放つなど、積極的に追加点を狙いに行く。

42分には、ヴェルディに強烈なミドルシュートを浴びるがポストに救われる。終了間際にもペナルティエリア内でシュートを打たれるが、DF陣3人が体を寄せてブロック。1点のリードを守り切り、鹿島が逃げ切った。