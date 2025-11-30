神戸、本拠最終戦はスコアレスドロー　順位を５位に落とし、京都との最終節へ

◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３７節 神戸０―０ＦＣ東京（３０日・ノエスタ）

前節終了時点で３位の神戸は、今季の本拠最終戦をスコアレスドローで終えた。

前半からロングスローやＣＫなど、セットプレーから圧力をかけて相手を押し込んだ。６分にはロングスローからゴール前に入っていたＤＦマテウストゥーレルが左足を合わせたが、枠外。ＣＫでは、一度ショートコーナーを挟んでキッカーのＭＦ扇原貴宏がクロスを入れる形をとり、守備のずれを狙い続けた。

それでも得点にはつながらず、スコアレスで試合を折り返した。迎えた後半も、ＦＷ大迫勇也、ＦＷ宮代大聖、ＭＦ武藤嘉紀ら強力なアタッカー陣が果敢に攻め込んだ。同４分にはまたしてもロングスローから、クリアされたボールにＤＦ飯野七聖が右足を振り抜く。弾丸シュートがゴールを襲ったが、これは相手ＧＫにセーブされた。

同４１分にはゴール前の混戦から大迫が左足でシュートを放つが、これもポストに直撃して先制ならず。最後までスコアは動かず、引き分けに終わった。京都と広島が勝利したため、順位は５位に落とした。１２月６日の最終節では、京都との一戦（サンガＳ）を迎える。