◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

国内最高峰のＧ１に１７頭（ドゥレッツァが出走取り消し）が出走し、２番人気で北村友一騎手とコンビのクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は４番手の好位置で運んだもののラストで粘り切れず４着に終わった。同馬はホープフルＳ、今年の日本ダービーとＧ１を２勝。前走の凱旋門賞は大外枠から先行して粘りを欠いて１４着に敗れており、今回が国内復帰戦だった。勝ちタイムは２分２０秒３。

４番人気だったフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）がマスカレードボールとの競り合いを制して海外勢２０年ぶりの勝利。１番人気のマスカレードボール（クリストフ・ルメール騎手）が２着。３番人気のダノンデサイル（戸崎圭太騎手）が３着だった。

北村友一騎手（クロワデュノール＝４着）「フランスから帰ってきてトレセンに入厩して、今までにないくらいの短期間のなか動ける態勢をつくってきました。そういったところの心配はありましたが、競馬に行けば４コーナーを回って直線でこの馬らしい脚を見せてくれました。今持てる力をしっかりと発揮してくれたと思います。一生懸命走ってくれて、本当に偉い馬ですし、頭が下がる思いです。僕はこの馬が一番強いと信じているので、仕切り直して、また頑張ってくれると思います」