◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節 東京Ｖ０―１鹿島（３０日・味スタ）

鹿島は東京Ｖを１―０で下し、９季ぶり９度目のリーグ制覇に王手をかけた。後半２９分に途中出場のＭＦ松村優太が決勝点を挙げた。

＊ ＊ ＊

今季の鹿島を象徴する苦戦ぶりであり、そして今季の鹿島を象徴する勝利への執念だった。煮えきれない展開が続いてた０―０の後半２９分、相手のパスミスを中央で拾った荒木遼太郎がレオセアラにスルーパス。相手ＧＫに防がれたが、こぼれ球を松村が押し込んだ。

負傷でＤＦ小池龍太、ＦＷチャヴリッチの２枚を欠いた中、前半から前線にボールが入らず。右サイドでの起用となった鈴木優磨も思うようにボールに触れず、レオセアラと田川亨介の２トップもシュートチャンスが限られた。強気なプレースタイルも鳴りを潜め、０―０で前半を折り返した。

それでも今季の鹿島は、選手交代によりチームをスケールアップすることができるチームだ。後半９分に松村を入れてギアを上げると、決勝点は舩橋佑と荒木遼太郎を投入した２分後に生まれた。

２位の柏も勝利したため、勝ち点１差のまま最終節へ。鹿島はホームで横浜ＦＭ、柏はホームで町田と対戦する。鹿島は勝てば無条件で優勝決定となる。