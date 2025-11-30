最後までアクシデント続出となったジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）にＳＮＳでは衝撃が広がっている。

スタートと同時に１０番人気のアドマイヤテラに騎乗した川田将雅騎手がまさかの落馬。スタンドからどよめきが起こる幕開けとなった。道中も鞍上が不在となったアドマイヤテラが他馬の進路に影響するなど難しいレースに。さらにゴール入線後は、２着のマスカレードボールに騎乗したルメール騎手と３着のダノンデサイルに騎乗した戸崎圭太騎手も落馬した。それぞれの騎乗馬が放馬するなか、ルメール騎手が腰を押さえながら、うずくまる戸崎騎手に声をかけている様子も中継で映った。

肝心のレースは、４番人気だった今年の欧州年度代表馬カランダガンが２０年ぶりの外国馬勝利を飾り、１８年のジャパンＣでアーモンドアイが達成したレコードを０秒３も上回る２分２０秒３の驚異のレコード決着となった。レース当日朝には昨年の２着馬ドゥレッツァが歩様に違和感が出たために大事を取って出走を取り消し。最後まで波乱が続いた今年のジャパンＣは、レース後もスタンドのどよめきが収まらなかった。

アクシデント続きだったジャパンＣにＳＮＳでは「大丈夫なんか？」「落馬多くて心配だね」「なんかえらい事になっとる」「３人落馬！！？？」「なんか一気に色々ありましたね」「タイムもすげえし、すごいレースだ」「色々ありすぎたね」「情報量多すぎだろ」「落馬した皆さん大丈夫かいな」「いろんなことありすぎだろ」「伝説のジャパンカップになったな」などの反応が寄せられている。