クラシックを、今の足元に取り入れよう。ニューバランスのDNAを受け継ぐ【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
安定感とクッション性抜群。履き心地で選ばれる定番モデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ニューバランスのスニーカーは、1980年代に誕生したオフロードシューズ「576」のDNAを受け継ぐ、ニューバランスの定番モデル。
丸みを帯びたクラシックなシルエットに、衝撃吸収性に優れたENCAPをかかと部分に搭載し、安定性とクッション性を両立した一足。
アイコニックなデザインは、時代を超えて愛され続ける普遍的な魅力を持ち、日常のさまざまなシーンに自然に馴染む。
ニューバランスらしい履き心地とスタイルを兼ね備えたこの一足は、ファッション性と機能性を求めるすべての人にフィットする定番モデルだ。
