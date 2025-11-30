◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

国内最高峰のＧ１に１７頭（ドゥレッツァが出走取り消し）が出走し、４番人気でフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）がマスカレードボールとの競り合いを制し、２０年ぶりの外国調教馬による勝利を挙げた。

外国馬の勝利は２００５年のアルカセット（英国）以来。仏国調教馬のＶは１９８７年のルグロリュー以来、３８年ぶりとなる。ミカエル・バルザローナ騎手は２０１６年京阪杯（ネロ）以来、４度目のＪＲＡ重賞勝利で、ＪＲＡ・Ｇ１初勝利となった。勝ち時計の２分２０秒３は２０１８年のジャパンＣでアーモンドアイがマークした２分２０秒６を上回る日本レコードとなった。

指定外国競走のサンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳに続き、これでＧ１を４連勝。１着賞金５億円に加え、報奨金３００万米ドル（約４億７１０７万円）を獲得した。「ロンジン・ワールド・ベストレースホースランキング」で今年トップのレーティング１３０ポンドを獲得した世界ランク１位の強豪が、日本馬の連勝を１９で止めた。

１番人気のマスカレードボール（クリストフ・ルメール騎手）が２着。３番人気のダノンデサイル（戸崎圭太騎手）が３着だった。

ミカエル・バルザローナ騎手（カランダガン＝１着）「本当に最高の気持ちです。予定通り、非常にうまくいきました。ペースは速かったけど、この馬には問題なく自分の競馬をすることができた。最後は良いスピードに乗ることができた。最後まで一騎打ちになったが、自分の力を出し切ることができました。自分にとっても記念すべきレースになりました。ファンにメッセージ？ 本当にありがとうございました。応援が本当に励みになりましたし、できれば来年もまた来たいと思います」