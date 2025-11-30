◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

国内最高峰のＧ１に１７頭（ドゥレッツァが出走取り消し）が出走し、１番人気のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、直線でカランダガンと競り合って惜しくも２着だった。クリストフ・ルメール騎手は２０２３年イクイノックス以来、武豊騎手に並ぶ歴代最多タイの５勝目とはならなかった。

同馬は２０２３年のローズＳをコースレコードで制したマスクドディーヴァの半弟にあたる。今春、クラシックでは皐月賞で３着、日本ダービーで２着。前走の天皇賞・秋でＧ１初制覇をしていた。

４番人気でミカエル・バルザローナ騎手騎手が騎乗したカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）が１着。勝ち時計の２分２０秒３は２０１８年のジャパンＣでアーモンドアイがマークした２分２０秒６を上回る日本レコードとなった。３番人気のダノンデサイル（戸崎圭太騎手）が３着だった。

クリストフ・ルメール騎手（マスカレードボール＝２着）「ペースが速くて、ミドルポジションで走り方もちょうど良かったです。だんだんとポジションを上げていければと思っていましたが、３コーナーでちょっと内にもたれて、反応が遅かったです。それでも坂を上がってからトップスピードになって、よく頑張ってくれました。まだ３歳馬で甘いところはありますけど、能力はありますね。次は楽しみです」