◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）

国内最高峰のＧ１に１７頭（ドゥレッツァが出走取り消し）が出走し、３番人気で戸崎圭太騎手が騎乗したダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は３着だった。同馬は昨年の日本ダービー、今年ドバイ・シーマクラシックを制覇。前走の英Ｇ１・インターナショナルＳでは５着で、今回は国内復帰戦だった。

これまで１０度ジャパンＣに騎乗し、２３年ドウデュースの４着が最高成績の戸崎騎手は初勝利を狙ったが、お預けとなった。

４番人気でミカエル・バルザローナ騎手が騎乗したカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）が１着。勝ちタイムは２分２０秒３は２０１８年のジャパンＣでアーモンドアイがマークした２分２０秒３を上回る日本レコードとなった。１番人気のマスカレードボール（クリストフ・ルメール騎手）が２着だった。

戸崎圭太騎手（ダノンデサイル＝３着）「前走より返し馬も落ち着いてくれていました。ちょっとスイッチが入っていた感じがあったんですけど、問題ない範囲だと思っていました。レースでは１、２コーナーでちょっと力んでしまいました。向こう正面で（力みが）抜けたんですけど、最後は力みが影響したのかなとは思いました。それでも伸びて力は示してくれたんですけど、あの差は力みの差なのかなと思います」