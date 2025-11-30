鹿島が辛勝 GK早川友基がビッグセーブで首位死守 2位柏と勝ち点“1差”のまま最終節へ 次戦勝てばVの鹿島は好調の横浜FMと激突
◇サッカーJ1リーグ第37節 鹿島 1-0 東京V（30日、味の素スタジアム）
サッカーJ1リーグ第37節が30日に各地で行われ、首位の鹿島アントラーズと2位の柏レイソルがともに勝利し、優勝争いは最終節までもつれることとなりました。
第37節時点、首位に立つ鹿島の今節での優勝条件は、鹿島が勝利し、柏が敗戦すること。
勝ち点「70」で優勝に王手をかける鹿島は、14位東京ヴェルディと対戦し、前半は縦に速い攻撃を仕掛けた東京Vが攻勢。しかし、鹿島の守護神・早川友基選手が好セーブを連発すると、無失点で耐え抜いた後半29分、こぼれ球を松村優太選手が押し込み先制します。そのままこの1点を守り抜き、首位をキープしました。
一方、首位鹿島を勝ち点1差の「69」で追いかける2位柏は、20位アルビレックス新潟と対戦。6試合ぶりスタメン復帰の細谷真大選手がハットトリックを決めるなど、3-1で5連勝を飾りました。
この結果、今節での優勝は決まらず。鹿島の9季ぶりJ1優勝は最終節に持ち越しとなりました。
依然として首位に立つ鹿島が勝てば自力で優勝が決定。最終節は4連勝と勢いに乗る横浜F・マリノスと対戦します。一方、柏は天皇杯を制したFC町田ゼルビアと最終戦を行います。▽最終節の対戦カード
鹿島-横浜F・マリノス(前回対戦：● 1-3)
柏-FC町田ゼルビア(前回対戦：● 0-3)