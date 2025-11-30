¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Û¼é²°ÈþÊæ¡¡4¥«¥É°ì·â¤Ç5²óÌÜ¤ÎG2V¡¡¾Þ¶â2°Ì¤ÇQC¤Ø
¡¡SG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬G2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î30Æü¡¢11R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼é²°ÈþÊæ¡Ê36¡á²¬»³¡Ë¤¬¥«¥É4¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤ò·è¤á¤Æ1Ãå¡£ºòÇ¯5·î12Æü¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡ÊµÜÅç¡Ë°ÊÍè5²óÌÜ¤ÎG2À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï2018Ç¯11·î25Æü¤Î°²²°°ÊÍè2²óÌÜ¡Ë¡£2Ãå¤ËÊ¿¹âÆàºÚ¡¢3Ãå¤ÏºÙÀîÍµ»Ò¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿±óÆ£¥¨¥ß¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã4¡ä¡ã2¡ä¡ã1¡ä¤Ï1Ëü2710±ß¡Ê30ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¼é²°¤Ï¡Ö¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È£±¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¾Þ¶â500Ëü±ß¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¾Þ¶â¥é¥ó¥¯2°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê12·î28¡Á31Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë1¹æÄú¤¬·èÄê¡£¡ÖÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÆ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊ¡²¬½éÍ¥¾¡¡£¡Ö¥¦¥Í¥ê¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡£°ìÀ¸¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¤ó¤Ç¡¢µ»½Ñ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£