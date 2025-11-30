◇明治安田J1リーグ第37節 川崎F1―2広島（2025年11月30日 U等々力）

川崎Fが今季ホーム最終戦で広島に1―2で敗れた。今季限りでの現役引退を表明したDF車屋紳太郎（33）と退団するDFジェジエウ（31）がセンターバックでコンビを組み、引退するGK安藤駿介（35）と退団するGK鄭成龍（チョン・ソンリョン、40）はそれぞれベンチに入った。

試合は前半12分にMF伊藤達哉（28）が先制点。右サイドでパスを受けてカットインし、左足でネットを揺らして今季リーグ戦13得点、公式戦では18得点と数字を伸ばした。

優位に立った川崎Fはジェジエウが体を張った守備で危機をしのぎ、前半42分には車屋もゴール前でこぼれ球をクリア。ホーム最後の一戦に奮闘したが、同アディショナルタイムに一瞬の隙を突かれて相手MF川辺駿（30）に同点弾を許した。後半11分にも相手MF中村草太（23）に勝ち越し点を奪われた。

1点を追う川崎Fは交代カードを切る中で後半36分からGK鄭成龍を投入。クラブで10年を過ごした元韓国代表の守護神に別れの舞台を整えたが、スコアは動かずそのまま1―2で競り負けた。