◇明治安田J1リーグ第37節 鹿島1−0東京V（2025年11月30日 味スタ）

J1第37節は各地で行われ、首位の鹿島は敵地で東京Vに1−0で勝利。後半29分、シュートのこぼれ球に反応したMF松村優太（24）が左足で押し込み、先制。この1点を守り切った。2位・柏も新潟に勝利したため、勝ち点1差は変わらず、優勝争いは最終節にもつれ込んだ。

勝利し、勝ち点1差の2位・柏が新潟に敗れると最終節を待たずに9年ぶりのリーグ優勝が決まるという一戦。序盤こそ攻め立てたものの、その後は耐える時間帯が続いた。前半32分、東京V・松橋の枠内へのシュートをGK早川がスーパーセーブ。気迫のプレーでチームを盛り立てた。

後半15分、左CKにファーサイドでフリーになったFWレオ・セアラが頭で叩きつけたが、ボールは大きく弾んでゴール上に外れた。

同29分、相手のパスミスでボールを奪取。MF荒木からのパスを受けたレオ・セアラのシュートはGKに阻まれたものの、こぼれ球をMF松村が左足で押し込み、先制点を奪った。

来月6日の最終節では、鹿島がホームで横浜M、柏がホームで町田と対戦する。

▽松村優太 1点差ですけど勝てて良かった。思ったような形ではなかったが、何とか押し込めて良かった。届いて良かった。