信号ない横断歩道で一時停止、４％から６７％に上昇した岩手県…「安全運転の意識が広がった」

岩手県内で今年、信号機のない横断歩道における車の一時停止率が６７・２％となり、日本自動車連盟（ＪＡＦ）が調査結果の公表を始めた２０１８年以降で最高となったことがわかった。

全国平均（５６・７％）も１０・５ポイント上回った。一方、３割以上の車が一時停止をしておらず、ＪＡＦや県警は「思いやりのある運転」を呼びかけている。

調査は全国一斉で行われ、今年は８月６〜２８日の平日、午前１０時〜午後４時に県内２か所の信号機のない横断歩道で実施。ＪＡＦの職員が横断歩道に立ち、１か所につき５０回横断して車が停止するかどうかを調べた。

県内の一時停止率は過去最低だった１８年の４・９％から年々上昇。今年は調査開始以降で初めて６割を超え、東北６県でも福島（７４・５％）に次ぐ高さとなった。ＪＡＦ岩手支部は「調査が広く周知され、ドライバーに安全運転の意識が広がっているのでは」と分析する。

一方、県警交通企画課によると、県内で今年９月末までに横断歩道での交通事故でけがをした歩行者は６０人と、前年同期比で１５人増加。このほか高齢者３人を含む４人が横断中に亡くなった。

同課は▽歩行者は止まって左右を確認し、渡る意思をドライバーに伝える。薄暮の時間帯は反射材を活用する▽運転者は緊張感を持ち、必ず止まって歩行者を優先する――などを徹底するよう呼びかけている。