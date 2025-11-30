高雄港に寄稿するクルーズ船「スター・ボイジャー」＝中央社資料写真

（台北中央社）今年1年間の台湾のクルーズ船旅客数が前年比26％増となり、過去最高を更新する見込みであることが、台湾の主要港湾を管理する台湾港務の最新の統計で明らかになった。外国人が占める割合もこれまでで最も高い水準になる見通し。

統計によれば、今年台湾の港を発着するクルーズ船は延べ567隻で、旅客数は延べ約113万5千人になる見込み。これまでの旅客数が最も多かったのは2019年で、同105万人。その後、新型コロナウイルス禍の影響で減少したが回復し、昨年は同89万人だった。

外国人が占める割合と人数は、コロナ禍前の19年が31％（延べ約32万2千人）、昨年が35％（同31万6千人）だったのに対し、今年は10月までの時点で38％（同36万人）となっている。

台湾港務は成長の要因として、台湾に寄港するクルーズ船の旅客の増加に加え、基隆港（北部・基隆市）と那覇港（沖縄県）の両港を「母港」として往復するクルーズの存在を挙げた。同クルーズはスイスに本社を置くMSCクルーズの大型客船「ベリッシマ」が1〜3月と11〜12月に運航しており、台湾からの出国客だけでなく、日本からの来台商機も創出していると指摘した。

また、台湾の港を発着するクルーズ船の数はコロナ禍前の水準には届いていないものの、クルーズ船の大型化に伴い乗客定員が増えているため、旅客数が過去最高に達したと説明した。

（余曉涵／編集：田中宏樹）