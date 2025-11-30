2児の母・山田花子、次男のお弁当の残りで作った“残り物弁当”披露「栄養バランス抜群」「愛情詰まってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/30】お笑いタレントの山田花子が11月29日、自身のブログを更新。次男のお弁当の残りを活用した弁当を公開し、話題となっている。
【写真】50歳2児の母芸人「彩りが綺麗」残りもので作った弁当披露
山田は「森ノ宮でもお弁当作ったよ」「ロナウドちゃんのお弁当の残り」とコメントを添えて、手作り弁当を公開。お弁当にはケチャップピーマン、豆苗とベーコンの炒め物、ソーセージが並び、別容器にはトマト、オクラ、ブロッコリー、レタスが入った彩り豊かなサラダが添えられている。栄養バランスも抜群の内容となっている。
この投稿に「残り物とは思えない完成度」「彩りが綺麗」「愛情詰まってる」「栄養バランス抜群」「美味しそう」「ロナウドちゃんのお弁当も見てみたい」「しっかり食べて偉い」といった反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
