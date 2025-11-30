鹿島が首位堅持、東京Vを１−０撃破。細谷ハットの柏が勝点１差で猛追。優勝争いの行方は最終節に持ち越し
J１は残り２節。11月30日に第37節の全10試合が各地で開催された。
勝点70で首位の鹿島は、東京Vと敵地で対戦し、松村優太の得点で１−０の勝利。同69で２位の柏は、新潟のホームに乗り込み、細谷真大のハットトリックで３−１と快勝した。
この結果、トップ２の順位に変動はなし。鹿島が勝点73で首位を堅持し、柏が１ポイント差で猛追する。
優勝争いの行方は最終節に持ち越し。12月６日に鹿島はホームで横浜FMと、柏もホームで町田と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
