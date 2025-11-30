「残酷すぎる」「凄まじい強さだ」イングランド女子が中国に“８−０”圧勝で海外衝撃！「冗談のようなスコアだ」
現地11月29日、イングランド女子代表はウェンブリーで中国女子代表と国際親善試合で対戦。８−０の大勝を飾った。
12分に先制したイングランドは、その後も迫力のある攻撃で中国を圧倒。38分までになんと５点を叩き込む。後半はややペースダウンしたものの、相手の緩慢な守備を突いて３点を加点した。
中国を粉砕した“ライオネス”のパフォーマンスに、海外のファンからは次のような声が寄せられた。
「なんて試合だ」
「凄まじい強さだ」
「崩壊させた」
「クレイジーだ」
「残酷すぎる」
「驚きしかない」
「差があまりにも大きすぎた」
「大人と子供のようだった」
「冗談のようなスコアだ」
今年の欧州選手権を制したイングランドはやはり強かった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ラブリー＆ビューティー！ 英女子代表FWクロエ・ケリーの厳選ショット
12分に先制したイングランドは、その後も迫力のある攻撃で中国を圧倒。38分までになんと５点を叩き込む。後半はややペースダウンしたものの、相手の緩慢な守備を突いて３点を加点した。
中国を粉砕した“ライオネス”のパフォーマンスに、海外のファンからは次のような声が寄せられた。
「なんて試合だ」
「凄まじい強さだ」
「崩壊させた」
「クレイジーだ」
「残酷すぎる」
「驚きしかない」
「差があまりにも大きすぎた」
「大人と子供のようだった」
「冗談のようなスコアだ」
今年の欧州選手権を制したイングランドはやはり強かった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ラブリー＆ビューティー！ 英女子代表FWクロエ・ケリーの厳選ショット