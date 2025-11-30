ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Ö²Ð ― IRIS OUT / JANE DOE ―¡×³«ºÅ·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Æー¥Þ ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖJANE DOE¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Ö²Ð ― IRIS OUT / JANE DOE ―¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ø¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Üー²Ö²Ð2025¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¥Ç¥ó¥¸Ìò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö
¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Ö²Ð ― IRIS OUT / JANE DOE ―¡×¤Ï¡¢12·î20Æü19:00¤è¤êÌó5Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤ò¡¢¡Ø¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Üー²Ö²Ð¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥Ç¥ó¥¸Ìò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£
³Ú¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¡¢¡ÖJANE DOE¡×¤Î²»³Ú¤ËºÜ¤»¡¢Ìë¶õ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤È·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ±é½Ð¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤ò³ÎÇ§¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Ö²Ð ― IRIS OUT / JANE DOE ―¡×
¡Ø¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Üー²Ö²Ð2025¡Ù¥³¥é¥Ü
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ) 19:00～¡ÊÌó5Ê¬´Ö¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¤ªÂæ¾ì¡Ê¼«Í³¤Î½÷¿ÀÁü²¤è¤êÂÇ¤Á¾å¤²¡Ë
´ÑÍ÷ÌµÎÁ
¢¨¡ÖIRIS OUT¡×¡ÖJANE DOE¡×¤Î²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯²Ö²Ð¤Ç¤¹
¢¨¥Ç¥ó¥¸Ìò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð»á¤¬¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö
¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤ÓÀ¼Í¥¤ÎÀ¸½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÊÆÄÅ¸¼»Õ OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://chainsawman.dog/movie_reze/
¡Ø¤ªÂæ¾ì¥ì¥¤¥ó¥Üー²Ö²Ð2025¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.tokyo-odaiba.net/rainbow2025/
¢£¡Ú²èÁü¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¢£¡Ú²èÁü¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
<