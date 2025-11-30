ジョニー・デップ、30年ぶりの監督作『モディリアーニ！』2026年1月16日公開
芸術家アメデオ・モディリアーニの激動の72時間を描いたジョニー・デップ監督作『Modi：Three Days on the Wing of Madness』が、『モディリアーニ！』の邦題で来年（2026年）1月16日よりTOHOシネマズ シャンテ（東京）ほか全国で公開される。公開に先立ち、12月2日にはTOHOシネマズ 六本木でジャパン・プレミアが開催され、8年半ぶりに来日中のデップが登壇する。
【動画】映画『モディリアーニ！』日本語字幕付き予告
舞台は1916年、第一次世界大戦下のフランス・パリ。才能に恵まれながらも批評家から評価されず、作品も売れず、酒と混乱に満ちた日々を送るモディリアーニは、芸術家としてのキャリアを捨て街を離れることを決意する。しかし、仲間たちの支えとミューズの存在が彼を引き止め、“狂気と情熱の3日間”が始まる。彼を待つのは破滅か、それとも再生か――。
画家や彫刻家としてパリで活動していたが、不摂生な生活による貧困、肺結核、薬物依存などにより35歳の若さでこの世を去ったイタリア人芸術家アメデオ・モディリアーニの物語。
監督を務めるのは、俳優として世界的な人気を誇るジョニー・デップ。長年の友人であるアル・パチーノの後押しにより、『ブレイブ』（1997年）以来およそ30年ぶりとなる監督復帰が実現した。昨年のサン・セバスティアン国際映画祭でプレミア上映され、芸術と破滅、愛と再生が交錯する濃密な人間ドラマとして注目を集めた。
主人公モディリアーニを演じるのは、『ジョン・ウィック：チャプター2』（2017年）や『名探偵ポアロ：ベネチアの亡霊』（23年）などで知られるリッカルド・スカマルチョ。共演には、「ゴッドファーザー」シリーズ（1972年、74年、90年）のアル・パチーノ、『オペレーション・フィナーレ』（2018年）のアントニア・デスプラ、『ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ』（2021年）のスティーヴン・グレアムらが名を連ねる。
