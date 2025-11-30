¡Ú£Ê£±¡ÛÀîºê£Æ£×°ËÆ£Ã£ºÈ¤ÎàÂÆ§¤ßá½ä¤ëÈ½Äê¤¬ÊªµÄ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¨¡¼¥¹ºï¤ë¤È¤«Áý¤¨¤ë¤«¤â¡×
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°Àîºê¡½¹ÅçÀï¡Ê£³£°Æü¡¢£ÕÅù¡¹ÎÏ¡Ë¤Çµ¯¤¤¿àÈùÌ¯¤ÊÈ½Äêá¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¤Ï£±¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾£³£°Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿£Æ£×°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬È´¤±½Ð¤·¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤À¤¬Á°Êý¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Åç¤Î£Í£Æ±ÛÆ»ÁðÂÀ¤¬¥Á¥ã¡¼¥¸¡£¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢±ÛÆ»¤¬½Ð¤·¤¿±¦Â¤ò°ËÆ£¤¬±¦Â¤ÇÆ§¤ßÉÕ¤±¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±ÛÆ»¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ÎÄË¤ß¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¤â¤óÀä¡£¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤ÏÎ®¤µ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ê£Ö£Á£Ò¡Ë¤¬²ðÆþ¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï°ËÆ£¤¬ÂÎ¢¤Ç±ÛÆ»¤Î±¦Â¤òÆ§¤ßÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¤¿¤á¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢£Ö£Á£Ò¸å¤Ë¼ç¿³¤ËÈ½ÃÇ¤ò°Ñ¤Í¤ë¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê£Ï£Æ£Ò¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Ëö¡¢¼ç¿³¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤·¤Æ·Ù¹ð»ß¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢±ÛÆ»¤Ï¤½¤Î¸å¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤ºÝ¤É¤¤¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤ÇÊ¸¶çÌµ¤¤¤ä¤ó¡©¡¡£Ö£Á£Ò¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤¤¡×¡Öº£¤Î¥ì¥Ã¥É¤À¤í¡Ä¥¤¥¨¥í¡¼¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¿³È½Àîºê´ó¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ìÂÐÀîºêÀï¤Î¿³È½¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤±¤É¤Û¤ó¤È¤Ë´Ë¤á¤¿¤éÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡©¡¡¤³¤ÎÈ½Äê¤Î¤»¤¤¤Ç¤³¤ì¤«¤é¥¨¡¼¥¹ºï¤ë¤È¤«Áý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤¾¡£¤À¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¤·¤«½Ð¤ó¤â¤ó¾Ð¡×¡Ö¤³¤ì¤¢¤ê¤Ê¤éÁê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹ÂÎ¢¤Çºï¤Ã¤ÆÂ¼óÀÞ¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡¡£Ö£Á£Ò¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Èº£¸å¤Î¥×¥ì¡¼´ð½à¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤Î·üÇ°¤â¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤ÏµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£