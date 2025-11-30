Ç½ÅÐÈïºÒ3»ÔÄ®¤Î¿¦°÷1³ä¸º¡¡ÃÏ¿Ì¡¢¹ë±«¤Ç¶ÈÌ³ÉéÃ´Áý
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç¡¢¼î½§Î¾»Ô¤ÈÇ½ÅÐÄ®¤Îº£Ç¯11·î1Æü»þÅÀ¤Î¿¦°÷¿ô¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿ºòÇ¯¸µÆü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1³ä¡Ê·×138¿Í¡Ë¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤Î¡ÖÆó½ÅÈïºÒ¡×¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Éü¶½¤òµÞ¤°¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢¶ÐÌ³·Ð¸³¼Ô¤òºÆ¤ÓºÎÍÑ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íºà³ÎÊÝ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¸µÆü¤Èº£Ç¯11·î1Æü»þÅÀ¤Î¹ÔÀ¯¿¦¤ä¸øÎ©ÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¿¦°÷¿ô¤ò3»ÔÄ®¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£ÎØÅç»Ô¤Ï528¿Í¤«¤é59¿Í¸º¤Ã¤Æ469¿Í¡¢¼î½§»Ô¤Ï405¿Í¤«¤é58¿Í¸º¤Î347¿Í¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Ï352¿Í¤«¤é21¿Í¸º¤Î331¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3»ÔÄ®¤Î¹ç·×¤Ï1285¿Í¤«¤é1147¿Í¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£