◇サッカーJ1リーグ 柏レイソル3-1アルビレックス新潟（30日、デンカビッグスワンスタジアム）

優勝争いも佳境に入ったサッカーJ1リーグ第37節。2位の柏レイソルが3-1で勝利しました。

試合前時点で優勝の可能性を残すのは、勝ち点「70」で首位に立つ鹿島アントラーズと、勝ち点差「1」で追いかける柏レイソルの2クラブ。鹿島が勝利し、柏が敗戦の場合には第37節での鹿島の優勝が決まる中、柏は20位アルビレックス新潟と対戦しました。

序盤からシュートを狙い、積極的な攻めを見せた柏。すると前半20分、MF瀬川祐輔選手のパスをエリア内でFW細谷真大選手が受け、先制のチャンスを迎えます。細谷選手は相手選手らに囲まれながらも反転し、右足を振り抜いて先制ゴールを決めました。

さらに前半45分、細谷選手はFW小泉佳穂選手からのパスを受けると、体勢を崩しながらシュート。この日2つ目のゴールを決め、柏がリードを広げます。

細谷選手のゴールにより、前半で2点のリードを奪った柏。後半10分にもチャンスをつかむと、エリア中央でパスを受けた細谷選手がこの日3度目のゴール。逆転優勝のかかった大一番でハットトリックを決めました。

柏はその後1点を失いますが、3-1で勝利し、最終節柏は天皇杯王者・FC町田ゼルビアとホームで戦います。