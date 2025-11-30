サッと穿いて即おしゃれ！【studio CLIP】40・50代の冬に♡「主役級スカート」

地味見えしがちな冬コーデをおしゃれにブラッシュアップしたいミドル世代は、着映え力の高いスカートを取り入れてみて。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、タータンチェック柄が目を引き、サッと穿くだけでいつものコーデが今っぽく垢抜ける「主役級スカート」をご紹介。スタッフさんによる、大人に似合う着回しコーデもぜひ参考にして。

ミドル世代の冬コーデが垢抜ける主役級スカート

【studio CLIP】「リネンレーヨンチェックギャザースカート」\7,700（税込）

旬のトラッドスタイルも楽しめる、タータンチェック柄のスカート。ダークトーンカラーに赤が映えて、重く見えがちな冬コーデもパッと華やかな印象に。ゆったりと着られるスウェットライクなトップスを使ったラフなコーデも、おしゃれ度が一気にアップしそうです。

ボリュームがあるのにすっきり！ シンプルコーデもおしゃれ見え

ギャザーをたっぷり寄せたボリューム感も印象的なスカートは、シンプルコーデも一気におしゃれな雰囲気に。落ち感のあるレーヨンとリネンをブレンドした素材で作られているため、着膨れ感なくスッキリと着こなしやすいのも嬉しいポイントです。

ミドル世代に似合う冬っぽ可愛いコーデ

ざっくりとした編み目がほっこり可愛いニットトップスを合わせて、冬ムード高まる着こなしに。ちょっぴり甘すぎる組み合わせも、クールで洗練された印象を与えるグレーを基調としたチェック柄スカートを選べば、ミドル世代に似合う着こなしに仕上がりそうです。

周りと差がつくテイストミックスコーデ

ふわふわのモヘアタッチトップスや、もこもこのフェイクファーサボを合わせて、トレンド感たっぷりの着こなしに。シャツできちんと感をプラスしつつ、キャップでスポーティに外せば、おしゃれ上級者の最旬テイストミックスコーデが完成します。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i