三谷幸喜＆菅田将暉ドラマが大ピンチ！明暗クッキリ！今季の見るべき「秋ドラマ」

TBSは安定の日曜劇場クオリティ『ザ・ロイヤルファミリー』と『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の人気で首位、テレ朝は異色作で話題をさらう一方、『相棒』『緊急取調室』と分厚い視聴者層が付いている人気シリーズの続編を投入。こちらも結果を残している。

日テレは若者重視路線へ

かつての視聴率王者・日本テレビのドラマは視聴率的には苦戦しているが、制作会社ディレクターは「若者重視路線を加速させている」と分析する。

「たとえば『良いこと悪いこと』は地上波と配信でサブタイトルを変えている。ＴＶｅｒでは『冒頭１分１人死ぬ』など、引きのあるものにしているのです。配信でドラマを観る層に刺さるのが、わかりやすい盛り上がりと仕掛け。日テレはいわゆる縦型ショートドラマ……スマホでの視聴を前提に作られた１〜３分の短尺ドラマをよく研究しています」

放送作家の愛田プリン氏は「日テレが考察好きの取り込みに注力しているのも、若者がターゲットだから」と見ている。

「『占拠シリーズ』など数々の考察ドラマのヒット作を送り出してきただけあって、公式ＨＰやＸのクオリティが非常に高い。人物相関図の文章や写真の中にまでヒントが隠されている。確認のために何回も視聴するから″回る″し、ＳＮＳでの盛り上がりが明らかに他局よりも上」

そんな潮流に「逆行している」と関係者が危惧しているのがフジテレビだ。

看板枠である「月９」に『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』を投入。「新章」と銘打って沢口靖子（60）を主役に据えたことが波紋を呼んでいる。

「美貌は健在ですけど、Ｚ世代は沢口の代表作『科捜研の女』を見ていないわけで、″なぜ、今？″感が拭えない。思えば４月期の月９も『続・続・最後から二番目の恋』でした。一世を風靡したトレンディドラマ枠で、どうしてフジは中高年層を取り込もうとするのか」（愛田氏）

’18年に沢村一樹（58）主演で『絶対零度』の前シリーズが放送された際も現場から疑問の声が上がったが、川田氏によれば「スタッフは″上からの指示だった″と明かしていました」という。

「今回もトップダウンで往年のヒット作にすがったのでしょう。調査官役の黒島結菜（28）を主人公にして沢口を脇に配置するのなら、まだ新鮮味を出せたかもしれませんが……」

秋ドラマの企画、撮影が始まったのが、ちょうどフジテレビ問題が沸騰していた頃。キー局プロデューサーは「現場の苦労は並大抵ではなかった」と同情する。

「大本営である編成幹部が軒並み聴取され、第三者委の調査が進む中で企画を進めなければいけなかった。ドラマ班にもパワハラ・セクハラ上司が居残っており、それを告発する動きがある中で仕事を進めていくという″制約″があった。今回の月９の保守性はその象徴でしょう」

脚本家に注目

″制約″でがんじがらめのなか、希望の星となっていたのが、数年かけて仕込んでいたという『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』だった。

脚本・三谷幸喜、主演・菅田将暉（32）。脇を二階堂ふみ（31）、神木隆之介（32）、浜辺美波（25）、小池栄子（44）、市原隼人（38）にアンミカ（53）らが固めるオールスターキャストで期待値は高かったが、結果が伴っていない。

「視聴率が振るわず、配信に至っては第１話の再生回数が236万回だったのに、第３話は90万回と半分以上が脱落する厳しい状況です。三谷さんは昨年公開の映画『スオミの話をしよう』も苦戦。話が散漫で″プロデューサーが諫(いさ)めることができなかったのが原因″と言われていましたが、今回も盛り込みすぎでとっ散らかっている。誰も『これはマズい』『こうしましょう』と三谷さんに言えなかったのでしょうね。本作で反転攻勢の狼煙を上げたかったところでしょうが、月９も迷走。フジは勝ち筋を見つけられずにいます」（キー局プロデューサー）

野木亜紀子と三谷幸喜で明暗分かれた形となったが、今クールの特徴の一つが新しい脚本家たちの台頭だ。

「『フェイクマミー』（ＴＢＳ系）の園村三(さん)は次世代の脚本家発掘プロジェクト『ネクストライターズチャレンジ』で大賞を取った方です。失業中の独身キャリアウーマンが、元ヤンキーの女社長のために偽ママとして子どものお受験に挑むというストーリーが秀逸。お受験を通して、働いている女性にも子を持つ女性にも大きな負担を強いる社会について考えさせる内容でありながら、重くなりすぎない演出と脚本になっているので男性も見やすいでしょう。波瑠（34）と川栄李奈（30）という若手演技派二人も安心して見ていられます」（大山氏）

前出の『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は谷口菜津子の原作マンガも秀逸だが、「ドラマ版は会話が抜群に面白い」と好評だ。脚本担当の安藤奎(けい)は劇団を主宰する32歳の女性で岸田國士戯曲賞に輝いた実力派。大山氏が続ける。

「代表作は凶暴化したオフィスのドアとＯＬが戦うという不条理ホラーというのだから底知れません。地上波ドラマはこれが２作目というのも驚きです」

先の園村三や『ぼくたちん家』（日テレ系）の松本優紀ら、テレビ局のライターズルームで養成された脚本家の起用が今後も続きそうだ。

「大御所の脚本は歩留まりが読みやすいですが、逆に言えばハネないことも多い。新人や舞台の才能を積極的に登用して、新陳代謝を図ろうという動きが出てきているのです。当たり前ですが、時代を切り取るのは若い世代にしかできない。時代を映すドラマがそこに敏感になっている証左です」（キー局プロデューサー）

テレ朝の路線変更もフジの迷走も産みの苦しみ――そんな背景に想いを馳せつつ、秋ドラマを楽しんでもらいたい。

『FRIDAY』2025年11月28日・12月5日合併号より