レジェンドの視線から熱が伝わった。プロ野球・巨人が使用するジャイアンツタウンスタジアム。ソフトボールのニトリＪＤリーグ決勝の始球式を務めたのは、ソフトバンク球団会長の王貞治氏（８５）だった。巨人で通算８６８本塁打の伝説。子供の頃、親戚に王氏の一本足打法を教わり、メガホンのバットで新聞紙を丸めた球を隣室までかっ飛ばしていた私は、今回の会見で緊張し手が震えた。想定された取材時間は１、２分だったが、王氏は５分以上も丁寧に答えてくれた。

先発は日本代表の上野由岐子（４３）＝ビックカメラ高崎＝と、トヨタで米国代表のＭ・ファライモ。初めてソフトボールの試合を球場で見た王氏が、どう感じるかに注目した。「上野選手は体全体で投げるので、あれだけの速さが出るのだろう。（ファライモも）速い。よくあんな球を打てる」。バッテリー間は野球が１８・４４メートルに対し、女子ソフトは１３・１１メートル。上野の最速１２１キロの直球は、野球の体感で１７０キロと言われる。

決勝で敗れはしたが、上野は自身２５シーズン目で２５０勝、２５００奪三振と前人未到の記録をつくった。そんな２人のレジェンドの言葉に共通項を感じた。競技への愛だ。王氏の「ソフトボールは常に世界一。意識が高い。野球界は学ばなければ」との熱い言葉から球界発展への思いが伝わった。２８年ロサンゼルス五輪を見据える上野も「ソフトボールが好きな気持ちは変わらない」ときっぱり。追加競技として２大会ぶりに復帰するロス五輪では、野球とソフトボールの魅力が、世界中に広がることを願う。（五輪担当・宮下 京香）

