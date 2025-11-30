オンラインの結婚相談所Ｐｒｅｓｉａを運営する「株式会社Ｐｒｅｓｉａ」（本社広島市中区）は３０日、未婚女性に「シングルファーザーは結婚対象になるか」を質問したアンケート調査結果を発表した。

同社は２０代〜４０代の未婚女性１００人にアンケート調査を実施。以下の結果となった。

★シングルファーザーは結婚の対象になりますか？

▼対象になる １０％

▼対象にならない ３４％

▼どちらとも言えない（相手の状況による） ５６％

「結婚対象にならない」（３４％）と「どちらとも言えない（相手の状況による）」（５６％）と合わせて「９０％の未婚女性がシングルファーザーとの結婚に何らかのためらいを感じていることがわかります」としている。

未婚男性へのアンケートでは「７８％の男性が状況や人柄次第でシングルマザーとの結婚を前向きに検討している実態が明らかになりました」としているが、対照的な結果となった。

では結婚をためらう最大の壁は何なのか。

★シングルファーザーとの結婚を考える上で、ためらう理由・気になる点は何ですか？（複数回答可）

▼相手の子供との関係づくり ８５％

▼元妻（子供の母親）との関係 ５８％

▼子育ての責任を負うこと ５５％

▼お金（養育費や学費）の負担 ３１％

▼自分の親や親族の反応 ２６％

▼夫婦二人の時間の確保 ２０％

▼家事や育児の負担が大きい １３％

▼特にためらう理由はない ４％

▼その他 ２％

同社は「多くの方が『もし子供と良好な関係を築けなかったら』という漠然とした不安を抱えています。また『元妻との関係』（５８％）も大きな懸念点です」としており、未婚男性の「元夫（子供の父親）との関係」（４３％）よりも１５ポイント回答者が多いことを指摘した。