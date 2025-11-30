宝塚歌劇団の元星組トップスター麻路さき（60）と元月組トップの彩輝なお（54）が30日、大阪市内で「エリザベートTAKARAZUKA30thスペシャル・ガラ・コンサート」（来年2月6〜20日＝東京国際フォーラムホールC、2月28日〜3月15日＝梅田芸術劇場）への取材会を行った。

一路真輝（60）主演の雪組で初演されてから30年を記念してのコンサート。宝塚2度目の上演時に死・トート役で主演した麻路は「30年、あっという間だなと思いながらも、このステージに参加できる喜びに浸っています」。彩輝は麻路主演時星組生で、新人公演でトート役に挑戦。その後、月組への異動を経てサヨナラ公演でトートを演じ「経験してきたことを大切に、今感じることをぶつけていけたら」と思いを語った。

大きなうねりを生んだ雪組初演を引き継ぎ、再演を担うことになった麻路は当時を思い出し「あの時は自分の中でも格闘がありましたね。30年前の今ごろ、私は凄くナイーブな時期で、帰りたい、逃げたい、何で私がやらなきゃいけないんだ…みたいな感じだった」と笑いながら「それでも“やりなさい”と背中を押してもらった歌劇団には感謝しかないし、あの時やってなかったら今ここにはいない」などと話した。

公演は一路に2人を始め姿月あさと（55）瀬奈じゅん（51）らトート経験者を始め、宝塚ではトートを演じなかった望海風斗（42）や真風涼帆（39）もトート役で登場、それぞれの年代のエリザベート、フランツ、ルキーニも経験者らが組み合わさってのガラ・コンサートとなる。麻路は「熟年メンバーの強みを出すしかないですね。あとは楽しみます」とPRしていた。