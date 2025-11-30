「IRIS OUT」「JANE DOE」が夜空を彩る 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャル花火、お台場で12月20日開催
映画『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』のヒットを記念し、音楽とシンクロしたスペシャル花火イベント『― IRIS OUT／JANE DOE ―』が、12月20日午後7時より東京・お台場にて開催されることが決定した。
【写真】期待大！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火キービジュアル
同イベントは『お台場レインボー花火2025』とのコラボレーションとして実施。主題歌「IRIS OUT」（米津玄師）とエンディングテーマ「JANE DOE」（米津玄師、宇多田ヒカル）の2曲に合わせ、夜空に約5分間のミュージック花火が打ち上がる。ナレーションは、主人公・デンジ役の戸谷菊之介が担当する。観覧は無料で、自由の女神像沖から打ち上げられる。
今年を代表するヒット作となった劇場版『チェンソーマン レゼ篇』と「IRIS OUT」「JANE DOE」のスペシャル花火として、大きな話題を呼びそうだ。なお、アーティストおよび声優の出演は予定されていない。
■劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャル花火 ― IRIS OUT／JANE DOE ―
日時：12月20日（土）午後7時〜（約5分間）
場所：東京・お台場（自由の女神像沖より打ち上げ）
観覧：無料
