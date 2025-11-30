ドジャース・大谷翔平選手が25日、2026年に行われるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)への出場を表明。その大谷選手の前回大会決勝での投球のすごさを、バッテリーを組んだヤクルト・中村悠平選手が語りました。

2023年大会のアメリカとの決勝、1点リードの9回からマウンドにあがった大谷選手。先頭に四球を与えますが、ムーキー・ベッツ選手を157キロのストレートでセカンドゴロに打ち取り、ダブルプレーを取りました。

このシーンを振り返った中村選手は、打ち取る直前の大谷選手とのやり取りを明かします。「僕はスイーパーのサインを出したが、彼が首を振って真っすぐでゲッツーを取った」と語る中村選手。「ということは(ストレートに)自信があったと思う。首を振った彼のすごさに僕も驚いたし、冷静だなとすごく感じた」と分析しました。

そして中村選手が大谷選手の“決勝戦最高の1球”として挙げたのは、マイク・トラウト選手に対しカウント2-1から空振りを奪った160キロのストレート。「もちろん最後の球のスイーパーがクローズアップされていますけど、打者が有利なカウントでの真っすぐだった」とあの場面を振り返ります。

中村選手は「向こうは(真っすぐを)狙っていても仕留めきれなかった球だったと思うので、空振りを取った真っすぐは、僕は一番すごさを感じている」とコメント。アメリカ打線を制圧し、日本を3大会ぶり3度目の世界一へ導いた大谷選手のストレートを称賛しました。

(11月29日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)