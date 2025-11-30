弁護士の三輪記子氏が３０日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に生出演。元ＴＯＫＩＯの国分太一が２６日に開いた会見を受けた日本テレビの対応について見解を述べた。

国分は今年６月、コンプライアンス違反を理由に日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板し、その後、無期限活動休止となっていた。５カ月ぶりに公に姿を見せた国分は、会見で問題について涙ながらに謝罪し、自身のコンプライアンス違反について日本テレビと「答え合わせがしたい」と繰り返し主張。これを受けて同局は関係者の保護などを理由に、「『答え合わせ』は難しい」とコメントした。

三輪は「日本テレビとしては、調査開始から処分決定にいたるまでのスピーディーな解決については、処分を決めるまでに時間がかかってしまって、その間国分さんが出演し続けることに問題を感じていたと、だからスピーディーにやりましたっていう説明をしているんですけど」と日テレ側の言い分を説明。その上で「答え合わせというよりも、私は適正な手続き、結論が妥当だったら、プロセスは何でもいいということではなくて、適正な手続きが国分さんに保証されてなかったんじゃないかなというところに、やはり疑問が残るんですよね」とコメントした。

続けて「日本テレビが適正な手続きに基づいてやったかどうかということが外部から評価が不能になっている。それがメディア企業として、プライバシーをてこにして完全に外部には何も明かしませんということが果たしていいのか」と疑問視。「被害者のプライバシーは絶対守らなきゃいけないし、二次加害を防ぐ必要はかなり高いです。けれども、そこのバランスをどうとるのかっていうのはもう少し工夫が必要だったのでは」と指摘した。

日テレ側が詳細を明かさない理由とした関係者への二次加害についても、「（二次加害するのは）当事者ではなくて、ＳＮＳだったりするじゃないですか。ＳＮＳの問題についても、どういう配慮をすれば、どこまでのことが開示できるのか。説明責任という点からも、まだまだ検討事項があるんじゃないかと感じました」と、日テレ側のさらなる対応の必要性を強調した。