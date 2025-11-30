¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡ÖÌîºÚ¥·¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¶Ì¤Í¤®¤¬¡×¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¡¢¤ªÃãÌÜ¥Ý¡¼¥º¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîºÚ¥·¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¶Ì¤Í¤®¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê»þÂå¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÂìÂô¤Ê¤Ê¤¨¤µ¤ó¡¢Ç÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤È¤Î¡ÈÌîºÚ¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡É¤Ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¾²¬¹ä»á¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ì¤Í¤®¿§¤Î¥¦¥§¥¢¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡¡¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÀ¾²¬»á¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°È¾ÉáÄÌ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¸åÈ¾¤Ï2ÂÐ2¤Î¥Á¡¼¥àÀï¤Ë¡×¤È2¿Í¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐÀï¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Æ°²è¤ò¸«¤Æ¿§¡¹¤ª»¡¤·¤¯¤À¤µ¤¤¾Ð¾Ð¡×¤ÈÆ°²è¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÏÆñ¤·²á¤®¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¹â¤ÊÅ·µ¤¤Ç³Ú¤·¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×¤È³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¡ÖÀ¾²¬¤µ¡Á¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£