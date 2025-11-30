よしもと福岡劇場が30日に公式Xを更新。福岡劇場所属のお笑いコンビ「カーネギー」がこの日をもって解散することを発表した。

「福岡劇場所属のカーネギーですが、本日をもって解散することを発表いたしました」と報告。「これまで福岡劇場を盛り上げてくれたカーネギーのお二人、カーネギーを応援してくださっていたファンの皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。

ツッコミ担当の松相遼（30）、ボケ担当のさわとおる（32）からなる「カーネギー」は19年結成。NSC福岡1期生として劇場で人気を集め、よしもと福岡劇場の若手選抜「福岡ネクストメンバー」の1組にも選ばれていた。

さわは自身のXを通じて「本日11月30日をもちましてカーネギー解散致します！」と宣言。「これからも芸人は続けさせて頂きます！我々を応援してくださってた方々をはじめ先輩方、同期、後輩達、社員さん、スタッフさん松相本当に本当に本当にありがとおるでした！」とコメントした。

松相もXを通じて「さわには感謝と東京行ってもがんばれよを伝えたいです」と相方にエールを送った。

よしもと福岡劇場によると、2人は今後もそれぞ活動を続けるという。