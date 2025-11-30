◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 最終日（３０日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

１７、１９年賞金女王の鈴木愛（セールスフォース）が今季２勝目となるツアー通算２２勝目を挙げた。首位で出て６バーディー、３ボギーの６９をマークし、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（ちさと、ホンダ）とのプレーオフを２ホール目で制した。優勝賞金３０００万円を獲得した。

ＰＯ２ホール目で短いウィニングパットを決めた鈴木は、涙を浮かべながら両手を突き上げた。優勝インタビューで「（後半は）苦しかったけど、この２〜３か月の予選落ちに比べたらあまり苦しくなかったので、最後までいいプレーをしようと心がけた。まだまだ成長するところばかり。パターはすごく良かったけど、後半はショットが乱れたので来年の課題かなと思う」と語った。

メジャーは９年ぶりの３勝目。「メジャーもしばらく勝ってなかったし、近年の自分の印象に残る大会になったと思う。宮崎ＣＣは少し苦手なイメージだったけど、自信を取り戻せた。苦手コースでも勝てるんだぞとうれしかった。来年以降、少しモチベーションアップでゴルフできると思う。オフシーズンにしっかり鍛えて、来年もっといいゴルフを見せられるように頑張りたい」と喜びをかみしめた。

鈴木愛「今日で２０２５年シーズンは終わりますが、自分の中ではすごく苦しい１年で、この２〜３か月ほとんど予選落ちしかしてなかった自分がまさかこの試合で優勝できるとは思ってなかったので、すごくうれしかった。永久シードの３０勝に向けてもすごく大きな１勝になった。あと８勝はまだまだ遠いですが、なるべく早く優勝できるように頑張りたい」

◆鈴木 愛（すずき・あい）１９９４年５月９日、徳島・三好郡生まれ。３１歳。１０歳でゴルフを始め、鳥取・倉吉北高２年時に中国女子アマ制覇。２０１３年にプロ転向。１４年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯を大会最年少で制しツアー初Ｖ。通算２２勝。得意クラブはパター。１７、１９年賞金女王。好きなアーティストはなにわ男子。趣味は料理。１５５センチ。