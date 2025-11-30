ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡¡¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÊ¤È¤Î´Ø·¸¹ðÇò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ê51¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ê¤ê¤æ¤³¹Æ»Î¹¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤µ¤¯¤é¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÊ¤Î¹âÌî»ÖÊæ¡Ê46¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×²¬ÉôÂç¤«¤é¡ÖÉáÃÊ¡¢¤ª¼ò°û¤à¤È¤¤Ï¤ªÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤Í¤¨¡¢¤Û¤È¤ó¤É³°¤Ç°û¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËÌÂ¼¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÎºÊ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼òÂç¹¥¤¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥Æ¤ò¥Ñ¥Ñ¥Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÈÕ¼à¡×¤È¼«Âð¤ÇºÊ¤ÈÈÕ¼à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦»Ò¶¡¤Ï¿²¤Æ¤«¤é¤«¤Ê¡£¡ÈÁá¤¯¿²¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤Á¤Ó¤Á¤Ó¤È¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¸«¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¬ÅÄÎè»Ò¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤³¤Î¡¢Íµ¯ºÈ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤È¤«¤Ï¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢°ì±þ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤«¡È¤´°Õ¸«ÈÖ¡É¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï2013Ç¯6·î¤Ë4Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¡£¸½ºß¡¢10ºÐ¤È5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¡£