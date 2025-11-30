◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準決勝 関学大５２―７関大（３０日・ヤンマースタジアム長居）

関学大（関西１位）が関大（関西３位）を下し、決勝・甲子園ボウル（１２月１４日）へ２年ぶり５８度目の出場を決めた。２９日に立命大（関西２位）が早大（関東１位）を破って決勝進出を決めており、甲子園ボウルは初の関西決戦となる。

関学大は第１クオーター（Ｑ）、キッカー大西悠太（４年）＝関西学院＝のＦＧで３点先制。さらにＤＢ永井慎太郎（３年）＝佼成学園＝がインターセプトから約５０ヤードを独走しタッチダウン（ＴＤ）を奪った。続いてＱＢ星野太吾（だいご、２年）＝足立学園＝がランで約５０ヤードを走り切りＴＤ。第１Ｑで１７―０と流れをつかんだ。

第２Ｑには、星野太のパスが通り、ＷＲ五十嵐太郎（４年）＝関西学院＝がＴＤ。前半で２４―０と主導権を握る。

後半は第３Ｑに１ＴＤ、第４Ｑには３ＴＤを追加。危なげなく勝ち進んだ。

今季、関西学生１部リーグでの対戦では、関大にラストプレーで追いつかれて、１７―１７のドロー。関学大は全国の舞台での再戦で地力を見せつけた。

関大は第４Ｑに１ＴＤを返して意地を見せたが、及ばず。学生日本一となった２００９年以来１６年ぶり４度目の甲子園ボウル出場は、ならなかった。