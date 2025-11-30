岡崎紗絵（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/30】モデルで女優の岡崎紗絵が11月29日、自身のInstagramを更新。肩を出したオーバーサイズのニット姿を公開した。

◆岡崎紗絵、肩出しニット姿公開


岡粼は、ニット帽をかぶりオーバーサイズのオフホワイトのニットを着用し、椅子に座ったショットを公開。大きく開いたニットの襟元から美しい肩のラインを見せている。

◆岡崎紗絵の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「美しすぎる」「肩出し可愛い」「色白で眩しい」「ドキッとした」「着こなしが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

