岡崎紗絵、素肌輝く肩出しニット姿公開「透明感すごい」「ドキッとした」と反響
【モデルプレス＝2025/11/30】モデルで女優の岡崎紗絵が11月29日、自身のInstagramを更新。肩を出したオーバーサイズのニット姿を公開した。
【写真】30歳人気モデル「色白で眩しい」素肌チラリの肩出しコーデ
岡粼は、ニット帽をかぶりオーバーサイズのオフホワイトのニットを着用し、椅子に座ったショットを公開。大きく開いたニットの襟元から美しい肩のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「美しすぎる」「肩出し可愛い」「色白で眩しい」「ドキッとした」「着こなしが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
