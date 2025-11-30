お笑いコンビ、かまいたちの山内健司（44）濱家隆一（41）が、30日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。長嶋一茂（59）がかまいたちの単独ライブを見たことを明かし、一茂の観覧時の様子を語った。

一茂はロケ開始早々に「この間ね、お邪魔させていただきましたよ。かまいたちのライブ」と切り出し「すごい面白いね。お前たちパフォーマンスすごいね。本当に」と大絶賛。「びっくりして。感動して。ずっと笑ってたよ。全部面白かった」と評価した。

濱家は「一茂さんの1個後ろが別の番組のプロデューサーだったんですけど、ブリッジVTRっていう幕間のVTRあるんですけど、あのときに一茂さんが『濱家すごいな』とか、『山内それはないだろう』とか、ちょうど僕と山内がしゃべってない合間を埋めて、ワイプやってた」と番組プロデューサーから聞かされた一茂の様子を語った。

一茂は「つっこんじゃうんだな」と語った。濱家は「でも絶対邪魔にならない、間を埋める一言をずっと言ってて、『あの方プロだな』って言ってました」と明かした。山内は「嫁が見に行ってたんですけど、一茂さん近くにいたって言ってたからどうだった？って聞いたら『めっちゃ笑ってたよ。ハッハッハッ』って、嫁が一茂さんのマネがめちゃくちゃうまかった」と笑った。