「ＪＦＬ・地域リーグ入れ替え戦、鈴鹿０−１市原」（３０日、三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿）

元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が所属するアトレチコ鈴鹿（ＪＦＬ１５位）は、全国地域チャンピオンズリーグ２位のＶＯＮＤＳ市原との一発勝負の入れ替え戦で延長戦の末に０−１で敗れ、地域リーグ降格が決まった。カズは延長後半６分から出場したが、巻き返すことはできなかった。

両チーム互角の展開が続き、無得点のまま９０分を経過。１５分ハーフの延長戦に突入した。延長前半８分、途中出場の市原ＦＷ加藤勇治ベサーナが左足ボレーを決めて先制した。

ホームでの大一番に敗れた鈴鹿は７シーズン戦ってきたＪＦＬから降格。国内リーグトップカテゴリーのＪ１から数えると、地域リーグは５部に相当する。プロ４０年目のカズは今季ＪＦＬ最終節までリーグ戦全３０試合で１５試合にベンチ入り。出場は７試合で、無得点だった。

市原は古河電工千葉事業所サッカー部が母体。１１年に現チーム名となった。２３、２４年と２年連続で入れ替え戦でＪＦＬ昇格を阻まれていたが、三度目の正直で悲願を達成した。