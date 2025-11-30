元福島中央テレビのアナウンサーが6月に死去 常盤秀次さん、70歳 家族一同が報告
福島中央テレビなどでアナウンサーとして活躍した常盤秀次さんが6月に亡くなっていたことが分かった。11月30日、常盤さんのXで公表された。
【画像】元福島中央テレビのアナウンサー常盤秀次さん死去 家族が報告
Xでは、家族一同からの書面が投稿され、「常盤秀次儀 6月6日70歳にて他界致しました」と報告。「葬儀並びに納骨の儀は故人の希望により近親者のみにて滞りなく相済ませました」「本来ならば早速お知らせをするべき処でございましたがご報告が遅れました事を深くお詫び申し上げます」と伝えた。
「ご報告は家族がわかる範囲で故人の亡くなる直前までお世話になっていた方々のみとさせていただいておりました」とし、「ですがSNSでお世話になっていた皆様にもご報告が必要かと思い準備が整いましたため投稿いたしました」と説明。
「尚誠に勝手ではございますが個別でのご連絡・ ご返信は控えさせていただきます」「またお香典ご供花ご供物等につきましても辞退させていただきたくお願い申し上げます」とつづった。
常盤さんは、日本テレビ系列の福島中央テレビでアナウンサーとして活躍。退職後はフリーアナウンサーとして活動していた。
