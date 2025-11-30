「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・最終日」（３０日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

今季５戦目の富士フイルム・スタジオアリス女子オープンで早々に勝利し、２勝目を目指していた安田祐香（２４）＝ＮＥＣ＝はこの日イーブンパー、通算２アンダーの１２位で今季最終戦を終えた。

この大会に関しては「踏ん張るところは踏ん張れたし、パターもよく入ってくれましたね」と、満足感を漂わせたが、シーズン前からの課題としていた平均パット数が１４位から３３位（大会前まで）に後退。メルセデス・ランキングも１５位から３２位（同）ときっちり連動する結果に。

パターに関しては「上手い人、例えば（青木）瀬令奈さんとかから学んで取り入れていきたい」と安田。

またショットも「攻めるのはいいけど、攻め方を考え直したい。精度を上げる必要があります」と、こちらも課題に挙げた。

一方で例年、春先に調子が上がらなかった部分に関しては克服。「来年も早めに調子を上げていきたいですね」と話した。

しばしの休息に入るが「スキーとか、サーフィンをやりたいですね。（合宿先の、２月の沖縄では）阪神のキャンプも見てみたいですね」と笑顔を見せていた。