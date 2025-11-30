◇女子ゴルフツアー ツアー選手権リコー杯最終日（2025年11月30日 宮崎県 宮崎CC＝6543ヤード、パー72）

首位から出た鈴木愛（31＝セールスフォース）が6バーディー、3ボギーの69で回り、通算9アンダーで並んだ岩井千怜（23＝Honda）とのプレーオフを制し大会初優勝を飾った。8月のニトリ・レディース以来の今季2勝目、ツアー通算22勝目。

鈴木は14年の日本女子プロでツアー初優勝を飾り、16年にも日本女子プロを制しておりメジャーは9年ぶりの3勝目となった。

1番で2打目がバンカーにつかまりボギー発進。2番パー5で2メートルにつけてバウンスバックしながら3番で再びボギーと序盤は苦しい展開だった。

しかし7番で伸ばし、3打目を1メートルにつけた9番パー5を皮切りに4連続バーディーを奪い単独首位に躍り出た。

グリーンを外した15番、16番のピンチも“寄せワン”で切り抜けた。しかし、18番で2打目がバンカーにつかまり痛恨のボギー。勝利を目前にして岩井千に並ばれた。

プレーオフは18番パー4で行われ、1ホール目は2人とも3オン1パットのパー。2ホール目で鈴木はピン手前20メートルに2オン。2パットのパーで終えて、4オン1パットのボギーだった岩井千を振り切った。