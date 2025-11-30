ÎëÌÚ°¦¤¬ÄÌ»»£²£²¾¡ÌÜ¡ª¡¡£²°Ì¤Ï´ä°æÀéÎç¡¡£³°Ì¤Ë°¤ÉôÌ¤Íª¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¤é¡¡º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï£²£µ°Ì¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ
¡¡¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ½ªÀï¡¡£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¥ê¥³¡¼ÇÕ¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£³£°Æü¡¢µÜºê¡¦µÜºê£Ã£Ã¡á£¶£µ£´£³¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡£±£·¡¢£±£¹Ç¯¾Þ¶â½÷²¦¤Î£³£±ºÐ¡¦ÎëÌÚ°¦¡Ê¥»¡¼¥ë¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ë¤¬º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£²£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¼ó°Ì¤Ç½Ð¤Æ£¶¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£³¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤À´ä°æÀéÎç¡Ê¤Á¤µ¤È¡¢¥Û¥ó¥À¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò£²¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â£³£°£°£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ä¥¢¡¼»²ÀïÁÈ¤äº£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤éÁª¤Ð¤ì¤·£´£°¿Í¤¬Áè¤¦ºÇ½ªÀï¡££µ¥¢¥ó¥À¡¼£³°Ì¤Ë¸Å¹¾ºÌ²Â¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢¿½¥¸¥¨¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢°¤ÉôÌ¤Íª¡Ê¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¡Ë¡£¶âÂô»ÖÆà¡Ê¥¯¥ì¥¹¥³¡Ë¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡Ê¥¢¥Ó¡¼¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê£Ó£ë£ù¡Ë¤¬£´¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£¶°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþÃ«¶Á¡Ê²Ã²ìÅÅ»Ò¡Ë¡¢¹â¶¶ºÌ²Ú¡Ê¤µ¤ä¤«¡¢¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢Çð¸¶ÌÀÆü²Í¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬£³¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£¹°Ì¡£º£µ¨Ç¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï£·£·¤ÈÍî¤È¤·¡¢ÄÌ»»£¶¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î£²£µ°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£