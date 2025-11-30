１７、１９年賞金女王の３１歳・鈴木愛（セールスフォース）が今季２勝目となるツアー通算２２勝目を挙げた。通算９アンダーで首位で出て６バーディー、３ボギーの６９をマークし、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（ちさと、ホンダ）とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制した。メジャーは９年ぶり３勝目。優勝賞金３０００万円を獲得した。

首位で出た鈴木は出だし１番で第２打をバンカーに入れてボギー後、２番でバーディーを奪ってガッツポーズ。９番から４連続バーディーを決め、大混戦の首位争いを抜け出した。だが、最終１８番で第２打をバンカーに入れてボギーとし、通算９アンダーで並んだ岩井千怜（ちさと、ホンダ）とのＰＯに突入。２ホール目で制し、８月のニトリレディスに続く２２勝目を飾った。

１４年、１６年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯に続く、メジャー３勝目を挙げた。米ツアー参戦組や今季優勝者ら４０人が争う最終戦。「取れたらこの上ない喜び。勝てると気持ち良く１年間を終われる」と語っていた通り、有終の美を飾った。

◆鈴木 愛（すずき・あい）１９９４年５月９日、徳島・三好郡生まれ。３１歳。１０歳でゴルフを始め、鳥取・倉吉北高２年時に中国女子アマ制覇。２０１３年にプロ転向。１４年の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯を大会最年少で制しツアー初Ｖ。通算２２勝。得意クラブはパター。１７、１９年賞金女王。好きなアーティストはなにわ男子。趣味は料理。１５５センチ。