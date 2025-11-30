【鍋で10分】腸活にぴったり！ピリ辛キムチと甘いさつまいもがマッチ「さつまキムチ味噌スープ」
Instagramで「もこ⌇具だくさん栄養スープレシピ♡」を運営し、フォロワー数10.9万人を誇るもこさん（2025年11月時点）。無理なダイエットで体調を崩したことをきっかけに栄養学について学び、現在では分子栄養学認定アドバイザーの資格を取得。さらに、プロの料理家が集う料理メディア「Nadia」では、Nadia Artistとしてレシピを投稿されています。
そんなもこさんのスープレシピは、スーパーで手に入る野菜や身近な調味料を使い、作り方は材料を切って、炒めて、煮込むだけと、とってもシンプル！ 忙しくてなかなか料理ができない人や、料理が苦手という方にこそおすすめしたいヘルシーなスープレシピをお届けします。
※本記事はもこ著の書籍『お鍋で10分！パパッとできる 野菜たっぷり！ごちそうスープ Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。
■韓国風 「さつまキムチ味噌スープ」
Point！
ピリ辛のキムチと甘いさつまいもがバランスよく合わさった満足感の高いスープ。チーズを加えるとまろやかさアップし、辛いものが苦手な人も食べやすいピリ辛加減。
材料（2食分）
さつまいも 中1/2本
キムチ 100g
豚肩ロース薄切り肉 130g
長ねぎ 1本
Ａ合わせ味噌 大さじ1
醤油 小さじ1
水 400ml
ごま油 小さじ1
ピザ用チーズ 20g
小ねぎ（小口切り） 適量
作り方
1.さつまいもは皮つきのまま8mm幅に切り、豚肉は食べやすい大きさに切る。長ねぎは薄く斜め切りにする。
2.鍋にごま油を熱し、豚肉を炒める。
3.さつまいも、長ねぎ、キムチ、水、Ａを加え、ふたをして10分程煮る。チーズをのせて、溶けたら火を止める。（さつまいもにスッと箸が通るやわらかさがベスト）
4.器に盛り、お好みで小ねぎをちらす。
栄養MEMO
キムチは乳酸菌が豊富で、腸内環境を整え、免疫力の向上や便通の改善にも。野菜がベースなのでビタミンCやβ-カロテン、食物繊維も多く、美肌作りや抗酸化作用にも。
■本記事の注意点
・計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200mlです。
・本記事では、600Wの電子レンジを使用しています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍で計算し、様子をみながら加熱時間を調節してください。
・電子レンジの加熱時間は、お使いの機種やメーカーにより異なります。本記事の時間を目安に、様子をみながら調節してください。
・電子レンジを使用する際は、必ず耐熱性の容器や皿を使用しましょう。
・本記事で使用している合わせ味噌は、市販されている商品を使用しています。
著＝もこ、写真＝Nadia／『お鍋で10分！パパッとできる 野菜たっぷり！ごちそうスープ Nadia Collection』