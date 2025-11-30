Å´¿Í¡¦¶ÌÏÉ¤ÎÏ¢Â³½Ð¾ìµÏ¿¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ç§Äê¡ª¡¡´¿´î¤Î41ºÐ¡Ö¥ä¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£´¶Æ°¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎËëÆâ¡¦¶ÌÏÉ¡Ê41¡áÊÒÃËÇÈÉô²°¡Ë¤ÎÄÌ»»Ï¢Â³½Ð¾ìµÏ¿¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö2026Ç¯ÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡ÖMOST¡¡CONSECTIVE¡¡SUMO¡¡BOUTS¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¶ÌÏÉ¤Ï2004Ç¯¤Î½éÅÚÉ¶¤«¤éµÙ¤Þ¤º¤ËÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2024Ç¯½©¾ì½ê3ÆüÌÜ¤ÇÀÄÍÕ¾ë¤Î»ý¤ÄÎòÂå1°ÌµÏ¿¡Ê1630²ó¡Ë¤ò¹¹¿·¡£11·î¤Î¶å½£¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤Æ1748²ó¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÁêËÐÅß½ä¶È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¶ÌÏÉ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºÇ½é¤ÏËÜÅö¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´¶Æ°¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¡£¡ÖÂçÁêËÐ¤Ç2²óÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¤Ï·®¾Ï¤Ê¤É¤ÎÉ½¾´¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥ä¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤Á¤ç¡¼¤¦¤ì¤·¤¤¡£±ü¤µ¤ó¡¢Î¾¿Æ¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂçÁêËÐ¤Ç¤ÏÇòË²æÆ¤µ¤ó¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÃ£À®¤·¤¿ºÇÂ¿ËëÆâÍ¥¾¡¡¢ºÇÂ¿ÄÌ»»¾¡Íø¤Ê¤É¸Þ¤Ä¤ÎµÏ¿¤¬¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£